『【新品】キタムラ ショルダーバッグ 黒 ナイロン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 16時 42分に出品され05月07日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 10月に購入した新品未使用品です。



タテ25センチ

ヨコ29センチ

マチ8センチ



ショルダーは調節できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キタムラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】キタムラ ショルダーバッグ

黒

ナイロン