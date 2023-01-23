『Apple AirPods (A2031/A2032) ホワイト 第3世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 45分に出品され03月31日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほどの使用で、家電量販店にて購入しました。

動作に問題はございませんが、落とした際の傷が本体、ケースともに少しございます。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 付属品: 充電ケース

- 色: ホワイト

- 型番: A2031/A2032



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり