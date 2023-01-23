『ビンテージ エクアドル ニット ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 14時 09分に出品され04月24日 14時 09分に終了予定です。即決価格は15,962円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vintageの1990年頃のエクアドルニットです

色々なブランドがサンプリングして、非常に人気の高いフラワーパターンです。

良いパターンかと。

実寸肩幅身幅着丈それぞれ65 61 69 ゆき丈85程度

目立つダメージ汚れなく、良いコンディションです。



NATIVE AMERICAN OTAVALO flower pattern

Vintage ralph lauren one star hand sweater ハンドニット equador ecuador

ビンテージ 80年代 90年代 80s 90s 花柄ニット 星柄ニット エクアドルニット 手編みニット スター柄 フラワー柄 macmahon knitting mills 陰陽 菅田将暉 ハンドニット ニッチェ 古着 ヴィンテージ 花柄 花

エクアドル ニット セーター

エクアドルニット 花 あいみょん ray wear レイウェア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ エクアドル ニット ホワイト