『【新品未開封】Supreme ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 15時 47分に出品され03月06日 15時 47分に終了予定です。即決価格は20,900円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、そのアイテムは常に高い人気を誇ります。このダウンジャケットは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。



【機能性】

プルオーバータイプのデザインは、着脱が簡単で、フロントポケットが便利です。寒い季節に最適なダウン素材が使用されており、保温性にも優れています。



【スタイル】

黒色のシンプルな外観は、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからストリートスタイルまで幅広く活躍します。



- ブランド: Supreme

- サイズ: M

- 色: 黒

- デザイン: プルオーバータイプ

- 素材: ダウン

- 特徴: フロントポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未開封】Supreme

ダウンジャケット