『ザ・バットマン シルクスクリーンポスター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 02時 32分に出品され03月05日 02時 32分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONDO shopで限定発売された『ザ・バットマン』の限定シルクスクリーンポスターになります。



こちらは受注生産されたものではなく、325部限定発売されたバリアントカラー版です。

シルバーのメタリックインクを使用しています。

手書きのシリアルナンバー入り。



アーティスト：francesco francavilla

生産数：325

サイズ：24インチ×36インチ(61.0cm × 91.5cm

印刷方法：シルクスクリーン印刷

その他：限定数印刷されたバリアントカラー版



撮影のため広げただけなので未掲示新品です。

ポスターチューブにて折れないように梱包します。





The Batman

キャットウーマン

ペンギン 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 新品、未使用