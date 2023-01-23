『【美品】BLACK LABEL CRESTBRIDGE ニット切替 中綿ブルゾン【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 11時 36分に出品され03月06日 11時 36分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【寸法】

着丈 約66cm(フード、襟部分含めず採寸)

身幅 約49cm(脇下採寸)

肩約 約41cm

袖約 約65cm



BLACK LABEL CRESTBRIDGEのニット切替、中綿ブルゾンになります。サイズM、ネイビーカラーの一着です。中綿入りで暖かいので、ダウンを着るほど寒くない日、暖房の効いた商業施設やちょっとしたお出かけの際にさっと羽織れます。絣柄のようなおしゃれなデザイン、ネイビーカラーなのでスタイリングしやすいです。フードは取り外し可能なのでシーンに合わせてお使いいただけます。状態も綺麗なので長くご愛用いただけます。お探しの方はぜひお早めにどうぞ。



【used品に関しまして】

あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】BLACK

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CRESTBRIDGE

ニット切替

中綿ブルゾン