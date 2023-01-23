『BURBERRY ボディバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 22時 02分に出品され03月16日 22時 02分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

若干の型崩れ、角スレがあります。

3年ほど前に購入しました。

専用の箱、巾着などがあります。



ショルダーバッグ

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ボディバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BURBERRY

ボディバッグ