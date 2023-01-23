『限定価格‼️gold 東洋エンタープライズ シャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 03時 20分に出品され03月06日 03時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★10月27日までの価格です。

★28日からは18000円に戻しますので購入希望の方はお早めに！！！即購入OKです！！

★ネット・店舗、即完売品です！！



二、三年前にPier Lounge by ARKで購入しました。



普段のサイズ選びでかなりゆったりと着用可能で、薄手のパーカーの上から羽織れるサイズ感です。

表面に起毛をかけることで柄をぼかしたデザイン。GOLDの特徴でもある脇はぎ部分のポケットもポイント。カフスボタンを二箇所に付ける事により、袖の締まり具合を調節できる為、インナー使いはもちろん、パーカーなどの上にライトアウター感覚でシャツジャケットとして着用いただくのもオススメです。アウターとして使用しても窮屈感がなく、ストレスを感じません。



定価33.000円



カラー···ブラック



柄···チェック



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野村訓市 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 限定価格‼️gold

東洋エンタープライズ シャツ