『JRA クロコダイル ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 23時 14分に出品され03月11日 23時 14分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レザージュエルズ マットクロコダイル ダブルファスナー ポシェット

バニラホワイト

角擦り傷汚れはありません。一ヶ所シミはあります。画像にて確認お願い致します。

ショップチャネルで購入しました。99800円で購入しました。



レザージュエルズのクロコダイル ダブルファスナー バック



【デザイン】

ホワイトとブラックのクロコダイル柄が特徴的なショルダーバッグ。洗練されたデザインで、様々なスタイルにマッチします。



【素材】

クロコダイルを使用しており、耐久性がありながらも軽量です。日常使いに最適なアイテムです。



【ブランド】

日本中央競馬会（JRA）のロゴが施されており、ブランドの信頼性を感じさせます。特別なアイテムとしてもおすすめです。



- 色: ホワイトとブラックのクロコダイル柄

- サイズ: 約25cm x 20cm

- ブランド名: JRA（日本中央競馬会）

- 付属品: タグとストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レザージュエルズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JRA

クロコダイル

ショルダーバッグ