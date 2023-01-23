『MAMIYA ズームレンズ 100-200mm f/5.2 w NO.246【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 23時 19分に出品され03月30日 23時 19分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。

誠意と真心を込めて迅速丁寧に対応させて頂きます。

今回ご紹介させていただく商品はこちらです。



★美品★

元箱付

MAMIYA マミヤ SEKOR ZOOM Z 100-200mm f/5.2 w

RZ67交換用レンズ

フード、前後キャップ

レンズ架台



◆外観コンディション

目立つダメージのない美品です。

写真を多く載せましたので是非ご確認ください。



◆光学コンディション

少しカビはありますが、ボディに装着してファインダーから確認した限り撮影への影響はなさそうです。

絞り羽根の油しみはありません。



◆動作コンディション

リング等の動きはスムーズで、絞り羽根も動作しています。

何分にも古い商品ですので写真でのご判断のうえ、ノンクレーム・ノンリターンでご入札お願いします。



◆お届けする内容

・

写真に掲載されているものが全てになります。



◆配送方法

基本的にはゆうパックにてお届けいたします。



◆返品

説明文の記載以外の不具合、初期不良につき、受け取り評価の前に、商品到着後3日以内のみ対応させていただきます。返品の際は送料のご負担をお願い致します。



ただし、ジャンク品については商品の性質上、どこか不具合があるもの前提で出品しておりますので、返品対象外とさせていただきます。

中古品ですので、商品到着後、なるべくお早めに商品の状態をご確認ください。



◆注意事項

こちらの商品は他販路でも同時に販売させて頂いておりますのでご購入後にキャンセルさせて頂く場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: シグマSAマウント ブランド: マミヤ