『VETEMENTS × ALPHA 17SS MA-1 リバーシブルボンバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 16分に出品され03月07日 00時 16分に終了予定です。即決価格は83,070円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェトモン × アルファ 17SS / Sサイズ

MA-1 リバーシブルボンバージャケット

型番WSS17A12

発売当初に都内で有名な某セレクトショップにて正規品を購入。



デナムが居たころのアイテムですので

希少性が高く、とても人気の高いアイテムです。



ユニセックスで着用可能。

女性が着てもBIGなオーバーサイズがとても可愛いです^ ^

リーバーシブルで着用可能。

フードは取り外し可能。



写真の通り、特記する傷や汚れはありません。

(あくまで中古品としてご理解いただける方、

よろしくお願いします)

大事にしていたので着用は数回のみとなります。



出品にとても迷いがあるのでお値下げは不可。



また、偽物との取り替え防止等も含め、

返品返金は対応しておりません。

気になる点は購入前にご確認ください。



カラー···カーキ/オリーブ

人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴェトモン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VETEMENTS

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ALPHA

17SS

MA-1

リバーシブルボンバー