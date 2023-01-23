『Aeta PG29 SMALL CONTAINER D ブラック 小物ケース【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 12時 46分に出品され03月31日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SMALL CONTAINER D BLACK /PG29 / Aeta





目立った傷や汚れはありませんが素人による点検ですので見落としがあるかもしれませんので神経質な方のご購入はご遠慮ください。



ゆうパケットプラスにて発送させていただきます。



ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。



【商品説明】

イタリア製の上質なレザーを用いたAeta “PG LEATHER COLLECTION“

Aetaが得意とする貼り込みの技法でレザーとレザーを貼り合わせ、縫い目や余計なパーツが極力表に出ないよう、繊細に組み立てたこだわりのコレクションです。大切なものや生活に必要なものを気持ちよく収納し、長く愛用できるスモールレザーケースはJewelryや腕時計、充電器などを入れて使用していただけます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アエタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Aeta

PG29

SMALL

CONTAINER

D

ブラック

小物ケース