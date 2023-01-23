『【ヒデ様専用】希少80s Carhartt アクティブジャケット ネイティブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 52分に出品され04月14日 14時 52分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s カーハート アクティブジャケット アメリカ製 マルチカラー ネイティブ柄



TALONジップ



アメリカ３大ワークブランドの一つ Carhartt

Carharttは1889年にミシガン州デトロイトでスタートしたワークウェアブランドです。



Carhartt史上最高傑作と言われているアクティブジャケット。その中でもネイティブの総柄は球数が少なく、高値で取引されている1着です。



サイズ表記タグはございません



少し毛羽立ちなどございますが、まだまだお使いいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ヒデ様専用】希少80s





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アクティブジャケット ネイティブ