『Stone Island 黒 プリマロフトダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 17時 49分に出品され03月11日 17時 49分に終了予定です。即決価格は35,625円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ可能ですので気軽にコメントしてください。



【ブランドの特徴】

Stone Islandは、独自の染色技術や高機能素材を使用したアウターウェアで知られています。このジャケットもその一環で、デザイン性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

フロントにはジッパーがあり、ポケットも備えているため、実用性が高いです。また、フード付きのデザインは、悪天候にも対応可能です。



【スタイル】

シンプルな黒色は、様々なコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: Stone Island

- 色: 黒

- デザイン: フロントジッパー、ポケット付き

- スタイル: フード付き

- ロゴ: Stone Islandロゴパッチ



※10数回程度着用しました。

ロゴ部分に少し汚れがありますがそれ以外の汚れはありません。



不明な点がありましたら気軽にコメントください。

即購入もOKです



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stone

Island

黒

プリマロフトダウンジャケット