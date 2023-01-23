『BALENCIAGA トートバッグxsレアカラー確実正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 07分に出品され04月22日 09時 07分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガネイビーカバスXS

レアカラー

鑑定済の正規品です。

画像のものが全てになります。色褪せや汚れはございません。

サイドの黒い部分に1箇所ずつ小さな亀裂がございます。個人主観ではありますが、目立つものではないと思います。

※自宅保管なので、少なからず見落としがあるかもしれません。気になる方は必ず事前にコメントより質問くださいませ。



メンズ、レディース問わず

ユニセックスでご使用頂けるデザインです。



幅(上)：約23cm

幅(下)：約25cm

高さ：約20cm

奥行：約7.5cm

ハンドル：約33.5cm

ショルダー：約109cm〜112cm

素材···本革×キャンバス

特徴···マチあり



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA トートバッグxsレアカラー確実正規品