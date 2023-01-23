『エゴバス ebagos カゴバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 37分に出品され03月11日 07時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ebagos エバゴス かごバック



サイズ

横３１センチ

縦２１センチ

高さ２７センチ



鏡、収納袋あります



ほぼ未使用で比較的綺麗ですがあくまで古い商品、

used品にご理解ある方、よろしくお願いいたします。



記載漏れの劣化等、ご自身で対応判断出来る方、ご理解頂ける方、

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エゴバス ebagos

カゴバック