『blackeyepatch×yohji yamamoto コラボジャケット！【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 08時 23分に出品され03月23日 08時 23分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【プロフィール必読】



blackeyepatchとyohji yamamotoの激レアコラボジャケット！

あまり着用してないので美品です！

サイズも全く出回りのない激レアなMサイズです！

値下げ不可！



着丈 約71センチ

肩幅 約51センチ





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thug club 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ blackeyepatch×yohji

yamamoto

コラボジャケット！