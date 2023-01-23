『visvim ビズビム バーシティジャケット スタジャン ウインドストッパー【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 20時 30分に出品され05月08日 20時 30分に終了予定です。即決価格は12,227円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 visvim

Varsity jkt

サイズ M

カラー ホワイトxブラック(黒に近いネイビーにも見えます)

肩幅44cm 身幅54cm 着丈67cm



傷汚れあります。→安く出品いたします。

写真で確認お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィズヴィム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ visvim

ビズビム

バーシティジャケット

スタジャン

ウインドストッパー