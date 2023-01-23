『[未使用] アキラ ヴィンテージ tシャツ USA製 鉄雄 AKIRA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 19時 32分に出品され04月23日 19時 32分に終了予定です。即決価格は59,800円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品ですので洗濯歴もございません。

当時物

紙タグ付き



たたみシワあり。



ピンホール、プリントの割れありません。

ビンテージ品ですので

素材が劣化している可能性もございますので

コレクション目的としてお考えください。



返品はすり替え防止のため受け付けません。



※プロフ必読



以上の内容にご納得できるか方のみ

ご購入ください。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ [未使用]

アキラ ヴィンテージ





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