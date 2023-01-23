『yokitoさんへ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 55分に出品され03月29日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 19日〜21日までは発送不可となります。

ご了承願います。







閉店前の、大阪農林会館店にて購入。





ほぼほぼ未使用。



2.3回使用し自宅保存です。





底辺約49センチ

上辺約44センチ

ハンドル約24センチ





肩掛け可、A4サイズの入る大きさです。



自立するバック派なのですがついつい可愛くて購入し、やはり使わないというパターン…





目立った傷や汚れは見当たりませんが、あくまでユーズドです。

神経質な方はくれぐれもご遠慮を。





尚、喫煙者、ペットはおりません。



折りたたんでの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエムシックス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ yokitoさんへ