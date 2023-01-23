『【美品✨】 プラダ キルティング リュック バックパック テスートナイロン 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 20分に出品され03月26日 06時 20分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今期間限定の希望額セールSALE中ですので、

お気軽にコメントお待ちしております◎

鑑定済みの為、確実に正規品でございます♪

匿名で即日発送させて頂きますので、

ご安心して購入頂けます。



表面に傷や色褪せは無く、

状態良好なリュックになります。



○アイテム



PRADA プラダ

リュックサック バックパック

肩掛け ポコノ 三角ロゴプレート

キルティング 金具 ゴールド

ヴィンテージ ビンテージ vintage

オールド 古着 テスートナイロン

本革 ブラック 黒色 ネロ NERO 白タグ



○サイズ



タテ約25cm

ヨコ約24cm

マチ約10cm

ハンドル高さ約10cm



○状態



内側の金具に多少のくすみ（8枚目）がございますが、

目立つ傷や汚れは無く、美品になります。



○カラー



ブラック 黒

ゴールド 金



○素材



テスートナイロン

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】

プラダ キルティング リュック バックパック テスートナイロン 黒