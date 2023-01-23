『美品✨BURBERRY リュック ノバチェック レザー シャドーホース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 53分に出品され03月18日 06時 53分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

BURBERRY バーバリー

リュック リュックサック バックパック バッグ 巾着

ノバチェック シャドーホース フラップ ベルト

ロゴ 型押し ゴールド金具 レザー キャンバス

ヴィンテージ ビンテージ



○サイズ

タテ 23cm

ヨコ 21cm

マチ 9cm

ショルダー紐 70cm(3段階調整可能)



平置き実寸。

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。





○状態

表面、ショルダー紐に細かいスレがあります(写真18〜20枚目)

その他目立った汚れ、シミなどもなくきれいな状態です。まだまだ長くご使用頂けます。



○カラー

ブラウン

ベージュ

ノバチェック



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

お仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○検品

素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますので、ご了承下さい。



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 美品✨BURBERRY

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ノバチェック

レザー

シャドーホース