『LOEWE ロエベ アナグラム トライフォールドウォレット 3つ折り財布【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 12分に出品され03月07日 10時 12分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWE ロエベ アナグラム トライフォールドウォレット 3つ折り財布



使用しなくなったのですが気に入ってたので出品するか悩んでいるので消す可能性あります。



心斎橋大丸に入ってるLOEWE店で購入しました。



2年ほど使用していました。

比較的美品でありますが、使用感があります。



付属品は本体と冊子？ケアカード？(2枚目の写真に掲載されてるもの)のみです。

箱希望の方はプラス1000円

紙袋希望の方はプラス1000円

両方の方はプラスで1500円

※紙袋は大きいので半分に折る可能性あります。



中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。



本体のみの場合はゆうパケットポスト、またはゆうパケットポストミニで発送予定です。

付属品をおつけする場合は匿名配送でゆうゆうメルカリ便、メルカリ便のどちらかで発送いたします。



すり替え防止の為発送後の返品、キャンセルは受けませんのでご了承お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ LOEWE



ロエベ アナグラム トライフォールドウォレット 3つ折り財布