『[未使用級] HEAD PORTER 2way ミニトートバッグ xs ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 06分に出品され03月16日 09時 06分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ヘッドポーター
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落札価格17940円
549 入札履歴
終了
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