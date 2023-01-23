『[未使用級] HEAD PORTER 2way ミニトートバッグ xs ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 06分に出品され03月16日 09時 06分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〇ブランド

HEAD PORTER

ヘッドポーター



〇アイテム

タンカー

ミニトート

2way



◎サイズ

写真の方に採寸表転載しておりますのでそちらでご確認ください。素人採寸ですのであくまで参考程度にお考えください。



〇状態

極美品、未使用級



◎カラー

ネイビー



〇素材

ナイロン



〇付属品

なし





※小さく折りたたんでの発送になります。





BA0222 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヘッドポーター

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [未使用級]

HEAD

PORTER

2way

ミニトートバッグ

xs

ネイビー