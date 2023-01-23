『CITIZEN プロマスター エコドライブ 200mダイバー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 11時 28分に出品され03月27日 11時 28分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



この秋に会社のイベントのくじで当選しいただいたものになります。既に他の腕時計を愛用している為、他の方にお譲りしたいと思い出品いたします。



定価:¥49,500



電池交換不要の光発電技術「エコ・ドライブ」搭載のダイバーズウォッチ。カジュアルからビジネスまで幅広いファッションに対応するスタイリッシュなデザインです。ISO、JIS規格、潜水用防水性能200mに対応。プロマスター MARINEシリーズのプロフェッショナルモデルです。針とインデックスは、水中や暗い場所でも表示が見やすい夜光仕上げ。誤作動を防ぐ逆回転防止ベゼル、ねじロックりゅうずなど、ダイバーの安全に配慮した機能が充実。ショックや振動による針のズレを防止する「衝撃検知機能」を搭載。過酷な現場においても正確に時を刻み続けます。





・精度：±15秒／月

・光発電：6ヶ月

・防水性能：200m潜水用防水

・ガラス：クリスタルガラス

・付加仕様：耐磁１種、逆回転防止べゼル、ねじロックりゅうず、夜光(針＋インデックス)

・ケース/バンド：ステンレス



※写真撮影の為だけに開封しましたので、完全新品未使用品です。



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#citizen

#シチズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CITIZEN

プロマスター エコドライブ 200mダイバー