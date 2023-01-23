『木製茶道具 香合 茶杓 箸 ９点【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 59分に出品され03月31日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格7644円
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終了
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