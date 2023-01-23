『木製茶道具 香合 茶杓 箸 ９点【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 59分に出品され03月31日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 木製の茶道具9点です。

バラ売りは致しません。



①香合 薬師寺香合

箱裏にメモ書きあります。



②香合 銘木一位

箱壊れています



③香合 源氏車

車輪と波

箱なし



④香合 柿？

箱なし



⑤⑥⑦茶杓3点



⑧⑨菓子のとり箸２点



#茶道

#香合

#茶杓

#箸 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし