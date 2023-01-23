『2024冬の新作SPOOM ダウンロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 20時 26分に出品され03月09日 20時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉オランダのキルティングダウン◉



SPOOM スプームは、コートを専門に作る老舗プラントです。



¥47,300（税込）

現在、お店で売られている今年のモデルの人気商品です✨

お店には実物か売られています✨

欲しかったけれど、高くて買えなかった方是非✨

早い物がちですね✨



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン80%

フェザー20%の黄金比率



試着しかして無いので新品、未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーモワールカプリス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2024冬の新作SPOOM

ダウンロングコート