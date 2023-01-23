『Stussy 黒 ポロシャツ M polo fleece【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 38分に出品され04月13日 01時 38分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Stussyは、ストリートファッションの先駆者として知られ、ユニークでスタイリッシュなデザインが特徴です。このポロシャツは、そのシンプルさと洗練されたスタイルで、カジュアルなシーンにもフォーマルなシーンにも適しています。



【デザインと機能性】

黒のポロシャツは、どんなコーディネートにも合わせやすく、季節を問わず着用可能です。襟付きのデザインは、カジュアルさの中にもきちんと感を演出します。



【サイズとフィット感】

サイズはMで、一般的な体型にフィットするデザインです。快適な着心地を提供し、日常使いに最適です。



- ブランド: Stussy

- サイズ: M

- 色: 黒

- デザイン: ポロシャツ



ご覧いただきありがとうございます。



中田圭佑さん着用



身幅···55cm

着丈···69cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

黒

ポロシャツ

M

polo

fleece