『レジェンドウォーカー フレームタイプスーツケース 88L シャンパンゴールド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 32分に出品され03月19日 08時 32分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フレームタイプスーツケース 定価 75,900円

アルミニウムボディなので、凹みなどを修復可能。いつまでも永く使用していただけます。

優れた安定性と走行性を兼ね備えたダブルキャスター(合計8輪)。

フック機能付き台座

ケース横の台座にフック機能が付いているのでちょっとした荷物などを掛けることができます。耐荷重は2kgまで。



サイズ：本体サイズ H70×W48×D29 cm

総外周：H76×W52×D29 cm = 3辺の和157cm 全体サイズ（cm）

素 材：アルミニウム合金脂

重 量：約6.8 kg

容 量：約88 L

フレームタイプ：フレームタイプ

キャスター：ダブルキャスター(合計8輪)



★海外旅行で1度使用したのみですが、外装にヘコミ、傷等ございます。

写真にてご確認お願い致します。写しきれてない場合もありますので、ご理解頂ける方のみご購入ください。

神経質な方の購入はお避け下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レジェンドウォーカー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レジェンドウォーカー

フレームタイプスーツケース

88L

シャンパンゴールド