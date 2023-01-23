『apple pencle pro 値下げ受付中 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 04分に出品され03月30日 04時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入製品の対応機種を間違えたので出品しています。

Amazonで購入しています。

開封のみでアップルストアで作動確認してます。





iPad Proのための新しいApple Pencilは直感的で、精密で、魔法のよう。メモを取るのも、文書を書くのも、絵を描くのも、これまで以上に快適になります。

iPad Proにマグネットで装着でき、ワイヤレスで充電できるので、必要な時にいつでも使えます。

使いたいツールの切り替えはダブルタップするだけなので、とても簡単。

互換性: 12.9インチiPad Pro(第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)、 11インチiPad Pro(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)、 iPad 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル