『オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8PRO【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 00時 20分に出品され04月11日 00時 20分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO

新品の状態でオリンパス純正のフィルターを付けています。

中古ですが、状態は非常に良いと思います。

写真のものが全てです。

中古ですので、細かいことを気にする方はご遠慮ください。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: フォーサーズマウント ブランド: オリンパス