『ジャマイカ代表 オリジナルス トラックトップ Lサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 19時 33分に出品され03月03日 19時 33分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャマイカ代表のアパレルコレクション、LIFESTYLEROG トラックトップ。



アディダスオリジナルス、大人/メンズ用ジャージ。

アディダス オリジナルスが贈る、スポーツの伝統をトリビュートするデザインの、ジャマイカ代表トラックトップ。リブ仕上げのカフと、サポーターとしてのプライドを示せるチームバッジをフィーチャー。サッカーの長い歴史にルーツを持つデザインながら、ルーズフィットで普段使いしやすいライフスタイルウェア。アディダスのアーカイブから抽出した、アイコニックなトレフォイルと、大胆なスリーストライプスがポイント。



サイズ：L



◆ルーズフィット

◆フルジップ

◆スタンドカラー

◆メッシュの裏地

◆フロントにウェルトポケット

◆リブ仕上げの袖口と裾

◆リジャマイカ代表のエンブレム



素材：プレーンウィーブ

品質：ナイロン100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャマイカ代表

オリジナルス

トラックトップ

Lサイズ