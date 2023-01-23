『ボウリング フィジックスツアー 15ポンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 01分に出品され03月30日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stormのフィジックスツアー15ポンド3オンスになります。



フィンガーグリップはそのままお付けします。

元箱あり。



投球ゲーム:100ゲーム程

プラグ:なし 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ボウリング>>>ボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ストーム