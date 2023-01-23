『UberEats配達バッグ アーティストシリーズ 海外アーティスト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月15日 00時 30分に出品され05月15日 00時 30分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウーバーバッグ 配達用 海外アーティストデザインです。



1年前に新品で購入し、2回使用しました。





サイズ

縦:約38cm

横:約45cm

奥行き:約26cm



保管用のカバーもお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ UberEats配達バッグ アーティストシリーズ 海外アーティスト