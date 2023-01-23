『【美品】ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-H900N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 10時 27分に出品され03月19日 10時 27分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終値下げとなります。

ソニー

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン

h.ear on 2 Wireless NC WH-H900N :

Bluetooth/ Amazon Alexa搭載 /ハイレゾ対応

最大28時間連続再生

密閉型

マイク付き

2017年モデル

360 Reality Audio認定モデル

ムーンリットブルー

WH-H900N L



購入価格: ￥26,900（税込）



この商品について

・外音取り込み機能搭載(クイックアテンションモード/アンビエントサウンドモード)

・ヘッドホン本体にあるタッチセンサーコントロールパネルで音楽操作が可能に

・専用アプリでVPTサラウンドやイコライザーの設定が可能

・Siri/Google Nowなどのスマートフォンの音声アシスタント機能を起動できる

・クイック充電対応(10分充電で65分再生)

・NFC搭載、ワンタッチペアリングで簡単接続



室内でのみ使用しており商品は綺麗な状態でございます。

発送の際はアルコール消毒で拭いて出品させていただきます。

充電ケーブルは非純正のものを同梱しております。



ご興味ある方はよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー