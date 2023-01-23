『サーマレスト ネオエアーXLITE サイズRS R値4.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 07分に出品され03月06日 20時 07分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 年購入し2回使用したのみです

膨らます際はポンプサックを使用し

保管も注意して拡げてありました

箱、リペアキット、ポンプサック、袋、揃っております



動作確認で膨らませて10時間置き、エア抜け等ない事を確認済み

本体、備品ともに大きな汚れや傷はありません



あくまで中古品ですのでご了承いただける方のみご購入ください



脚を故障し本格登山が難しくなったためお売りします



夫婦で購入したため２つあり、バラバラに出品しますが２つ同時購入されたい方はコメントください



以下

公式より引用



静音性：サーマキャプチャー層をトライアンギュラーコアマトリックスに統合する方法を改良することにより、前モデルより静かになりました。

プレミアムコンフォート：7.6cmの厚さで、優れたサポート力と快適性を提供します。

超軽量：スリープシステムに不可欠なコンポーネントの重量を最小限に抑えることで、パックの重量を軽減します。

ウルトラパッカブル：従来の1リットルペットボトルと同じ大きさに収納可能です。

保温性：トライアンギュラーコアマトリックス構造により、R値4.5、クラス最高の保温性対重量比を実現し、3シーズンおよび一部の冬のアクティビティに対応します。

耐久性：30Dリップストップナイロンを使用しているため、競合他社よりもパンクに強いです。

簡単な膨張と収縮：ウィングロックバルブは凍結した状況でも使いやすく、逆流防止機能があり、空気の流れを最大化することで簡単にふくらませることができ、撤収も素早く行うことができます。

スペック

サイズ51×168cm

収納サイズ23×10cm

総重量326g

付属品ポンプサック、スタッフサック、リペアキット

生産国USA

その他

厚さ7.6cm

R値4.5 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サーマレスト

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ サーマレスト ネオエアーXLITE

サイズRS

R値4.5