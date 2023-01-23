『茶道具 阿古陀茶入 如心玉金襴仕覆 共箱あり【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 18時 30分に出品され05月10日 18時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阿古陀茶入 如心玉金襴仕覆 共箱ありです。

箱書き・添状等はありませんが、おそらく福井県鯖江市 中林香雪作と思われます。

小さな擦れはございますが塗りの状態も良好で、綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウヒコ