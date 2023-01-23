『LONGINES ロンジン 150周年記念モデル 美品 クォーツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 11時 36分に出品され04月25日 11時 36分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンジンのクラシックなデザインのトノー型腕時計です。



レイルロードのミニッツ表示にローマンインデックス クラシカルな針にスモールセコンドと非常に落ち着いた佇まいです。



横幅27ミリ 縦幅35ミリ ラグ幅16ミリ

ボーイズ的なサイズですので、女性の方にもお勧めです。



クラシックな佇まいのスイス名門ロンジンの時計をクォーツでお気軽にお使い頂けます。



純正の革ベルトに純正尾錠付きで全体のコンディションも良好です。



古い物ですので、大事にお使い頂けるかたいかがでしょうか。



到着時に不具合あれば対応致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンジン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ LONGINES



ロンジン



150周年記念モデル 美品 クォーツ