『AT LAST&CO BUTCHER PRODUCTS BACK BAG【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 00時 40分に出品され03月20日 00時 40分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AT LAST&CO

BUTCHER PRODUCTS

HEAVY OUNCE DUCK BACK BAG



かなりヘビーオンスです。

レザーはホースハイド。



使用回数少なく、底面は少し汚れていますが状態は良いです。

画像参照して下さい。



縦…53cm

横巾…41cm

底面マチ…20cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ AT

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