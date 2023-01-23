『レア！ダンスウィズドラゴン DWD-D1 ドライバー 9.5度 プロトタイプ【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 19時 57分に出品され04月02日 19時 57分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dance With Dragonドライバー

モデル:DWD-D1 PROTOTYPE

ロフト:9.5°

長さ:46インチ

重さ:300g

バランス:D4

シャフト:ATTAS11

フレックス:4s



ダンスウィズドラゴンのドライバーになります。もう1本のドライバーと併用で使用しておりました。

今回出品する事と致しました。

非常にレアだと思います。

グリップ交換後1ラウンド使用。

ヘッドカバー写真の物。(純正)



中古になり、使用していた物なので使用に伴う傷等々は有ります。凹み等はありません。写真にて判断頂ける方どなたかいかがでしょうか？新同品質をお求めの方はご遠慮下さい。



NC.NRにてお願いします。

(現在メルカリでのすり替え等の問題が出ているようなので返品等は受付られませんのでご了承下さい。)

送料込での出品の為、こちらはお値引きできませんのでご了承下さい。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ダンスウィズドラゴン