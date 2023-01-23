『YOW サーフスケート2022 Christenson Hole Shot【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 27分に出品され03月23日 10時 27分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。



2024/05/23に34,237円で購入しました。

ただ、ほとんど使用しなかったため出品します。



使用回数3回ほどですが、トップとテールにすり傷がありますので、画像にてご確認下さい。



商品説明



ホールショット33.85インチは、クリステンソンのホールショットサーフボードがモデルとなったスケートボードです。

アウトラインはサーフボードのアウトラインとはあまり関係がありませんが、ライディング感覚は同じように再現しています。

ボードはノーズとテールのロッカーと深いコンケーブで成形されており、足がボードによくグリップし、サーフスケートの練習に役立ちます。

また、反応性を高めるために短いホイールベース(17インチ)で設計されています。

このスケートボードは、鋭いスライドとタイトなターンをするライダーにおすすめです。

Meraki(S5)システムと66x51mm 80Aのウィールを搭載しているため、スライドさせたり、ターンでも十分粘るグリップになっています。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤウ