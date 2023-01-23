『本革 高級 アーバンリサーチ MA-1 レザージャケット R-6808【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 28分に出品され03月19日 02時 28分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本革 高級 URBAN RESEARCH アーバンリサーチ 長袖 MA-1 レザージャケット 革ジャン 羊革 メンズ ラムレザー 茶色系 サイズM R-6808





ブランド名★URBAN RESEARCH





商品詳細





商品名★レザージャケット



詳細→





サイズ表記：★M





【平置き採寸】（cm)

肩幅★43

身幅★51

着丈★61

袖丈★60

★



素人採寸のため多少誤差がございます。



状態★B





状態詳細→★





S:新品未使用品

A:中古品ではあるが未使用に近い状態

B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

D:汚れやダメージがひどい状態



ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。

ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。







《 素材 》





★画像参照 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 本革

高級

アーバンリサーチ

MA-1

レザージャケット

R-6808