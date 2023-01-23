『ペレペレ pellepelle デニムジャケット ＸＬ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 01分に出品され03月25日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペレペレのデニムジャケットです。

かなり渋いです。

サイズ ＸＬ かなりデカめ

色 ブラウン？

状態 5段階中3。

右肩と右側の背中あたりに穴みたいなのありますが元々がダメージ加工っぽいので全然気になりません。とゆーアリです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ペレペレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ペレペレ

pellepelle

デニムジャケット ＸＬ