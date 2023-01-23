『極美品✨アニヤハインドマーチ ロゴ ハンドバッグ レザー レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 13時 10分に出品され03月16日 13時 10分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品名

Anya Hindmarch アニヤハインドマーチ

ロゴ ハンドバッグ レザー レディース





○付属品

保存袋





○サイズ(約)

縦 24cm

横(底) 23cm

マチ (底) 9.5cm

ハンドル 長さ28.5cm

※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。着画はお断りいたします。





○カラー

グレージュ





○仕様

オープンポケット×2





○状態

若干のスレはありますが、

目立つ大きなダメージはなく、

快適にご活用頂けます♪





丁寧にホームケアいたしましたので、

商品到着後すぐに気持ち良くお使いいただけます♬



○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





出品中の商品は全て大手ブランド専門買取店・ブランドオークションで購入した、真贋チェック済みの正規品です。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



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管理番号AA-39 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨アニヤハインドマーチ

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ハンドバッグ

レザー

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