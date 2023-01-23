『EMPORIO ARMANI 自動巻き時計 ゴールド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 23時 59分に出品され03月31日 23時 59分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

エンポリオアルマーニの自動巻き時計は、洗練されたデザインが特徴です。ゴールドのケースとホワイトの文字盤が高級感を演出し、ブラックのレザーバンドがスタイリッシュな印象を与えます。



【機能】

この時計は自動巻き機能を備えており、手首の動きによって自動的に巻き上げられます。メンテナンスが簡単で、長期間にわたって使用できます。



【付属品】

購入時には取扱説明書と保証書が付属しており、安心してお使いいただけます。



- ブランド: EMPORIO ARMANI

- タイプ: 自動巻き時計

- 色: ゴールド/ホワイト/ブラック

- 素材: レザー（バンド）

- 付属品: 取扱説明書・保証書



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ EMPORIO

ARMANI

自動巻き時計

ゴールド