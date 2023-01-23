『メタリカヴィンテージtシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 43分に出品され03月28日 19時 43分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のなんてことないメタリカのtシャツです。

古着屋で購入しました。

褪せていて雰囲気ある１枚となっております。

サイズが大きいので幅広く着用できると思います。

ワンオク

アメカジ

メタリカ

guns

AC/DC 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ メタリカヴィンテージtシャツ