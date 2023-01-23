『最終値下げ MICHAEL KORS バッグ ショルダーバッグ 2way MK柄【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 17時 01分に出品され03月20日 17時 01分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：MICHAEL KORS マイケルコース

カラー：ブラウン

状態：新品・未使用

特徴：バッグ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ・クロスボディ・2way・ミニバッグ・ミニ・小さめ・小さい・ポシェットバッグ・レディース・シグネチャー





■サイズ

・本 体：約横14.5cm×縦16cm×厚み5.5cm

・ショルダー：約108-126cm（取り外し可）、ピッチ幅：約3cm（7段階）

■重 さ：約300g

■素 材：PVC

■仕 様

・開 閉：マグネット式、オープン式（メーカーの仕様変更により混在）

・外 部：なし

・内 部：カードポケット×3





Michael Korsのショルダーバッグは、10代から40代の女性に絶大な人気を誇るアイテムです。シンプルでおしゃれなデザインが特徴で、ブラックの色合いがどんなコーディネートにもマッチします。MKロゴとシグネクチャーデザインが高級感を演出し、使うたびに気分を上げてくれます。2way仕様のため、ショルダーバッグとしても、ミニバッグとしても使用可能です。



このバッグは、スマホや小物を収納するのにぴったりのサイズで、フリーサイズのためどんなシーンにも対応します。特に最近のトレンドとして人気が高く、持つだけでおしゃれ度がアップすること間違いなしです。かわいいデザインが女性らしさを引き立て、日常使いから特別な日まで幅広く活躍します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 最終値下げ

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