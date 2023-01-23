『STRICT-G×ALPHA MA-1 FLIGHT JACKET シャアモデル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 00分に出品され03月20日 10時 00分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル...MA-1



ご覧頂きましてありがとうございます。

数回着用し着なくなったので出品いたします

。目立った傷汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。



STRICT-G × ALPHA INDUSTRIES コラボ『機動戦士ガンダム』MA-１は、保温性を高めるジッパー内側の比翼や、袖のシガレットポケットなどALPHAならではのディテールを落とし込んでいます。

日本人向けにサイジングを変更し、ファッションとして使いやすいすっきりとしたシルエットになっています。



本アイテムは、シャア・アズナブルをモチーフとした5種のワッペン、ステンシル風にシャアマークをプリントで施した、シンプルながらもインパクトのあるモデル。

左胸のワッペンを外すと「RED COMET」の文字が隠れている特別な1点。

ライニングカラーには、戦闘機から脱出したパイロットがレスキュー部隊に発見されやすいように開発された、国際救難職（レスキューオレンジ）を採用したリバーシブル仕様。



¥39,600 （税込） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STRICT-G×ALPHA

MA-1

FLIGHT

JACKET

シャアモデル