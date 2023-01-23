『【美品】DANTON ダウンコート グレー サイズL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 29分に出品され04月01日 03時 29分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON ダウンコート グレー



体型が変わり、購入後ほとんど着用せず、今回出品しました。



フードのファーは取り外し可能です。



通常のグレーよりも黒に近いグレーなため、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで使用できます。

ぜひご検討くださいませ。



サイズL

肩幅 49

身幅 60

着丈 74

袖丈 63 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】DANTON

ダウンコート グレー サイズL