『TOMORROWLAND MACPHEE マカフィー ロングダッフルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 49分に出品され04月15日 17時 49分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にデパートで購入

MACPHEE-マカフィー定番人気のダッフルコート。

しっかりとした上質のメルトン生地を使用し、裏地は無く、すっきりとした細身のシルエット。フードは立体的なパターンでフロントを開けてもへたれにくくなっています。

流行り廃りなく長く着ていただける定番のアイテムです♪



お色はネイビー

袖口内側に少し毛玉あります。

着用回数は数時間を4回程度です。



素材ウール100％ レザー部分：牛革

モデル34サイズ着用



サイズは以下の通りとなります。

A.肩 幅B.身 幅C.着 丈D.袖 丈

34サイズ37ｃｍ49ｃｍ98.5ｃｍ58ｃｍ



サイズは平置きでの採寸表示となっております。サイズに若干の誤差が生じる場合がございますことをご了承ください。



細かいことが気になるかたはご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

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ジャケット・アウター タグ TOMORROWLAND

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マカフィー

ロングダッフルコート